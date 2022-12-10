Булыкин о вылете Нидерландов с ЧМ-2022: «У них не получилось сделать такую же сенсацию, как у хорватов»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Нидерландов от Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

«По интриге, по тому как развивался матч и по эмоциям, думаю, что это пока лучшая игра на чемпионате мира в Катаре. Нидерландцы спаслись на последних секундах, но пенальти — это лотерея. У них не получилось сделать такую же сенсацию, как у хорватов. Дальше проходит Аргентина с величайшим футболистом Месси», — сказал Булыкин «СЭ».

Также экс-футболист «Аякса» поделился мнением о том, что главный арбитр встречи Антонио Мигель Матеу Лаос показал рекордное число желтых карточек за всю историю ЧМ.

«Это говорит о напряжении, эмоциях. Конечно, это не красит футболистов. Там были стычки не только на поле, но и в подтрибунном помещении. Но это говорит о том, что накал был сумасшедший и эмоции зашкаливали. Это отразилось. Некоторые на следующий день подумают: «Что это со мной было? Я чуть в драку не полез». Такие эмоции мы видели у нас в Кубке России во время матча «Зенит» — «Спартак», а здесь чемпионат мира. Это другой уровень и другие эмоции», — добавил Булыкин.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.