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Сегодня, 11:29

Булыкин о вылете Нидерландов с ЧМ-2022: «У них не получилось сделать такую же сенсацию, как у хорватов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболисты сборной Нидерландов.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Нидерландов от Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

«По интриге, по тому как развивался матч и по эмоциям, думаю, что это пока лучшая игра на чемпионате мира в Катаре. Нидерландцы спаслись на последних секундах, но пенальти — это лотерея. У них не получилось сделать такую же сенсацию, как у хорватов. Дальше проходит Аргентина с величайшим футболистом Месси», — сказал Булыкин «СЭ».

Также экс-футболист «Аякса» поделился мнением о том, что главный арбитр встречи Антонио Мигель Матеу Лаос показал рекордное число желтых карточек за всю историю ЧМ.

«Это говорит о напряжении, эмоциях. Конечно, это не красит футболистов. Там были стычки не только на поле, но и в подтрибунном помещении. Но это говорит о том, что накал был сумасшедший и эмоции зашкаливали. Это отразилось. Некоторые на следующий день подумают: «Что это со мной было? Я чуть в драку не полез». Такие эмоции мы видели у нас в Кубке России во время матча «Зенит» — «Спартак», а здесь чемпионат мира. Это другой уровень и другие эмоции», — добавил Булыкин.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Дмитрий Булыкин
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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