Ловрен обратился к болельщикам после выхода Хорватии в полуфинал ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к болельщикам после выхода хорватов в полуфинал ЧМ-2022.

В пятницу, 9 декабря Хорватия победила Бразилию (1:1, 4:2 — по пенальти) в четвертьфинале турнира.

«Мы помним, мы перестроились и вернулись сильнее. Победитель никогда не перестает пытаться. Желание победить — это все!» — написал Ловрен у себя в соцсетях.

В полуфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет против Аргентины. Матч состоится 13 декабря и начнется в 22.00 (мск).