Дани Алвес: «Полуфинал Бразилия — Аргентина? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 над Кореей (4:1).

«Многие люди не понимают, но благодаря футболистам, которые играли с Камеруном (0:1), другим игрокам удалось избежать переутомления и восстановиться к этой встрече. Все это часть процесса, который люди не понимают, но мы здесь, внутри команды, это видим и знаем», — приводит слова Алвеса Globo Esporte.

Также 39-летний игрок высказался о предстоящем матче с Хорватией в четвертьфинале.

«Полуфинал с Аргентиной и Месси? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника. Мы должны отдать все, что у нас есть, бороться. Мы не можем думать о полуфинале, потому что мы пока только в четвертьфинале. Из уважения к Хорватии мы сосредоточены на игре с ними. Никакая другая команда не имеет такого высокого качества, она заслуживает нашего внимания на 110 процентов», — заявил Алвес.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет 9 декабря. Начало — в 18.00 мск.