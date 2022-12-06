Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:51

Тите: «Неймар лидер сборной Бразилии, который усиливает игру всех остальных»

Тите оценил игру Бразилии в матче против Кореи в 1/8 финала ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Тите.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Тите оценил игру команды в матче против Кореи (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает. Когда у вас с составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать», — приводит слова Тите Globo Esporte.

Также 61-летний специалист высказался о возвращении Неймара в состав сборной.

«Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар — центр, который усиливает игру всех остальных», — добавил Тите.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря и начнется — в 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Globo Esporte

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
0
Читайте также
Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Винисиус: «Я надеюсь, мы сможем танцевать до финала ЧМ-2022»
Дани Алвес: «Полуфинал Бразилия — Аргентина? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника»
Паулу Бенту объявил об уходе с поста главного тренера Кореи после поражения от Бразилии
Толпа болельщиков набросилась на Роналдо с желанием сделать фото
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Кин — о танцах Бразилии: «Это неуважение к сопернику, еще и тренер присоединяется»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дани Алвес: «Полуфинал Бразилия — Аргентина? Мы здесь не для того, чтобы выбирать соперника»

Винисиус: «Я надеюсь, мы сможем танцевать до финала ЧМ-2022»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости