Паулу Бенту объявил об уходе с поста главного тренера Кореи после поражения от Бразилии

Главный тренер сборной Кореи Паулу Бенту объявил о своем уходе после поражения от Бразилии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Нужно просто подумать о будущем, и оно не будет связано со сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации, и это было решение, которое я принял еще в сентябре. Я должен поблагодарить игроков за все, что они сделали. Они отдали все силы, и я был очень рад и горд быть их тренером», — приводит слова Бенту Sky Sports.

53-летний специалист возглавлял сборную Кореи с 2018 года. На групповой стадии ЧМ-2022 команда сыграла вничью с Уругваем (0:0), проиграла Гане (2:3) и обыграла Португалию (2:1). Корея заняла второе место в группе Н.