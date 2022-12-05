Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:33

Райс: «Сборная Англии отличная команда, но нас недооценивают»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о возможностях своей национальной команды после победы на сборной Сенегала (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Теперь другие команды могут начать нас бояться. У нас отличная сборная, но нам не отдают должное. Мы заслуживаем большего уважения. Когда Аргентина или Нидерланды легко выигрывают свои матчи, это называют победой на классе, а нас недооценивают. Команда сейчас лучше, чем была на прошлом чемпионате Европы», — цитирует хавбека L'Equipe.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
0
Читайте также
Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста
Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
Как получить родовой сертификат
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Защитник Марокко Хакими заявил, что Испания должна бояться команду перед матчем ЧМ-2022
Семин считает, что Мбаппе сможет побить рекорд Клозе по голам на ЧМ
Дешам рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире
В Бразилии нет новых Кафу, Марсело и Роберто Карлоса. Травмы обнажили системный кризис
Коке рассказал о переживаниях после поражения в матче Японии с Испанией на ЧМ-2022
Юрий Семин: «Япония может расправиться с Хорватией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Марокко Хакими заявил, что Испания должна бояться команду перед матчем ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости