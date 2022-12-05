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Сегодня, 12:15

Защитник Марокко Хакими заявил, что Испания должна бояться команду перед матчем ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими рассказал, что думает о предстоящем матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча состоится завтра, 6 декабря. Начало — в 18.00 мск.

«Сборная Испании входит в топ-5 команд по силе на этом турнире. Нас ждет матч с ними, но мы уверены в себе. Мы постараемся сыграть в нашу игру и победить. Мы заняли первое место и заслужили немного уважения. Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас», — цитирует Хакими Marca.

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
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