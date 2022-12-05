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Сегодня, 12:43

Тренер «Кимхэ» Сарычев считает, что у Кореи есть шансы обыграть Бразилию в 1/8 финала ЧМ

Константин Белов
Корреспондент
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Сон Хын Мин.
Фото Reuters

Тренер южнокорейского клуба «Кимхэ» Валерий Сарычев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре между Бразилией и Кореей.

«Конечно, Бразилия является фаворитом не только этого матча, но и всего чемпионата мира. Южной Кореи будет трудно играть против них. Но для Южной Кореи 1/8 — это уже серьезное достижение. Футболистов на родине никто не будет ругать за поражения. Но их трудолюбие и давление на Бразилию со стороны их же болельщиков могут помочь Корее пройти дальше», — сказал Сарычев «СЭ».

Встреча Бразилия — Корея пройдет 5 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.

2 декабря бразильцы уступили Камеруну (0:1) в матче группы G ЧМ-2022, а корейцы победили Португалию (2:1) в игре группы H турнира в Катаре.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Корея

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
Валерий Сарычев
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