Заболотный: «Ничья с Хорватией принесла хорошее настроение»

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0) кратко подвел итоги встречи.

«Стояла задача играть по опорному, не давать хорватам развивать атаки через центр поля и, разумеется, открываться вперед, когда мы атакуем, постараться забить, — цитирует Заболотного «Матч ТВ». — Указания от Карпина с бровки? Получал, конечно, но не все услышал. Действовал по плану. Атмосфера в раздевалке? Я на допинг-контроле после игры, поэтому в раздевалку еще не заходил. Эта ничья принесла хорошее настроение. Атмосфера на стадионе отличная, в команде все вообще здорово. Мы довольны ничейным результатом, но хотели победить. Будем побеждать в следующих матчах. Не сильно ли расстроился Смолов? Еще не говорил с ним».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.