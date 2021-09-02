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Мостовой не заметил улучшений в игре сборной России при Карпине

08:59
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией. Это был первый матч нашей сборной после прихода нового главного тренера Валерия Карпина.

Мостовой заявил, что не увидел больших изменений в игре российских футболистов. Некоторые моменты, связанные с составом футболистов, бывшему игроку сборной даже не понравились.

«Сейчас такая эйфория после того, что произошло на чемпионате Европы. Проиграли, уволили тренера со скандалом... Сейчас, вроде бы, новый. Ну, пока (играем) средненько. По сегодняшней игре, Дзюба бы помог», — цитирует Мостового РЕН ТВ.

Он отметил, что российским футболистам должно было помочь в игре то, что они играли в Москве, на домашнем поле. Мостовой также задался вопросом, почему в основном составе не появился Федор Смолов, который забил много голов в «Локомотиве».

Следующими соперниками сборной России станут сборные Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Матч против сборной Мальты будет транслировать РЕН ТВ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/875237-mostovoi-ne-zametil-uluchshenii-v-igre-sbornoi-rossii-pri-karpine

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Роман Шишов все материалы автора

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