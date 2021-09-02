Мостовой не заметил улучшений в игре сборной России при Карпине

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией. Это был первый матч нашей сборной после прихода нового главного тренера Валерия Карпина.

Мостовой заявил, что не увидел больших изменений в игре российских футболистов. Некоторые моменты, связанные с составом футболистов, бывшему игроку сборной даже не понравились.

«Сейчас такая эйфория после того, что произошло на чемпионате Европы. Проиграли, уволили тренера со скандалом... Сейчас, вроде бы, новый. Ну, пока (играем) средненько. По сегодняшней игре, Дзюба бы помог», — цитирует Мостового РЕН ТВ.

Он отметил, что российским футболистам должно было помочь в игре то, что они играли в Москве, на домашнем поле. Мостовой также задался вопросом, почему в основном составе не появился Федор Смолов, который забил много голов в «Локомотиве».

Следующими соперниками сборной России станут сборные Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Матч против сборной Мальты будет транслировать РЕН ТВ.