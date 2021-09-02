Дидье Дешам подвел итоги матча Франции с Боснией и Герцеговиной
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу ничейного матча с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.
С 51-й минуты французский игрок Жюль Кунде был удален с поля.
«С 10 футболистами сложнее играть, это очевидно. У нас были шансы, но это точно тот результат, который мы хотели. Конечно, мы хотели получить три очка, но эти квалификационные кампании трудны для всех», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
Франция лидирует в турнирной таблице группы D с 8 очками. В следующем туре команда сыграет в гостях с Украиной.
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