Юрий Лоза: «Хорваты от нашей сборной не оставят ничего. Будут стыки, и поедем домой!»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 над Словенией (2:1).

«Везение бывает, но оно когда-то заканчивается. Когда человек бьет по воротам, это логическое завершение атаки. Есть понятие «удар головой». Вот у словаков вчера с хорватами получилось это исполнить. Когда же наш играет головой, он забивает затылком и смотрит в другую сторону. И понятия не имеет, что там творится. Нападающие у нас не забивают. Радоваться, что защитник случайно через себя своей нерабочей ногой забил, не стоит. Заставь его повторить, он это не сделает», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Лоза считает, что результат нашей сборной будет понятен в последних матчах.

«В последних матчах будет все понятно. У нас очень слабая группа, слабее трудно придумать. Очки надо было забирать. Хорваты — единственный хороший соперник, и то с нами сыграли в полноги. Когда на нас выйдет классный коллектив, нас уделают в пух и прах. Пока не представляю, как мы можем не проиграть хорватам у них дома. Вчера они играли, это был другой уровень. Если они будут так играть, они от нашей сборной не оставят ничего. Тогда в стыке мы попадем на приличную команду и поедем домой», — добавил Лоза.

После гостевой победы над Словенией сборная России (19) занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.