Боярский заявил, что сборной России было бы лучше с Дзюбой

Народный артист России Михаил Боярский высказался об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Нет, я не считаю, что сборная стала лучше без Дзюбы. Он не несет вред команде. Разборки с Карпиным — это их личное дело. Возможно, сборная была бы с ним лучше. Но хуже бы точно не было», — сказал Боярский «СЭ».

После гостевой победы над Словенией (2:1) сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H в отборе ЧМ-2022.