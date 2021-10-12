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Боярский заявил, что сборной России было бы лучше с Дзюбой

12 октября, 12:50
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Народный артист России Михаил Боярский высказался об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Нет, я не считаю, что сборная стала лучше без Дзюбы. Он не несет вред команде. Разборки с Карпиным — это их личное дело. Возможно, сборная была бы с ним лучше. Но хуже бы точно не было», — сказал Боярский «СЭ».

После гостевой победы над Словенией (2:1) сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H в отборе ЧМ-2022.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры