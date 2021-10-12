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Фанаты

Избитый в Словении болельщик сборной России возвращается в Москву

12 октября, 14:23
Российский болельщик получил серьезные повреждения с переломами после нападения словенцев в Мариборе. Фото UgodnikOnTour, Twitter
Российский болельщик получил серьезные повреждения с переломами после нападения словенцев в Мариборе. Фото UgodnikOnTour, Twitter
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Как стало известно «СЭ», российский болельщик, который был избит местными фанатами после матча сборных Словении и России (1:2) в отборе ЧМ-2022 в Мариборе, возвращается в Москву. Его выписали из больницы. Сейчас он в полном порядке и планирует в ближайшее время вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что местные болельщики напали на россиян. Один из пострадавших получил переломы и провел всю ночь в Maribor University Medical Centre. Как информирует HooligansTV, нападению со стороны 15 словенцев подверглись пять российских фанатов.

Игра прошла в понедельник, 11 октября, на стадионе «Людски врт».
Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая Хорватию на два балла за два тура до финиша. Также россияне оторвались на 9 очков от Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры