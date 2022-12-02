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Япония стала третьей сборной, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, уступая к перерыву

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Японии стала третьей сборной, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, в которых уступала к перерыву, сообщает Opta.

1 декабря японцы обыграли Испанию (2:1) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022. После первого тайма Япония уступала со счетом 0:1. В первом туре японцы по такому же спценарию обыграли Германию (2:1).

Таким образом, японская команда стала третьей сборной в истории, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, в которых уступала к перерыву. Такое удавалось Бразилии в 1938 году и Германии в 1970.

Япония вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре с первого места в группе Е (6 очков), со второго — Испания (4 очка).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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