Япония стала третьей сборной, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, уступая к перерыву

Сборная Японии стала третьей сборной, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, в которых уступала к перерыву, сообщает Opta.

1 декабря японцы обыграли Испанию (2:1) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022. После первого тайма Япония уступала со счетом 0:1. В первом туре японцы по такому же спценарию обыграли Германию (2:1).

Таким образом, японская команда стала третьей сборной в истории, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, в которых уступала к перерыву. Такое удавалось Бразилии в 1938 году и Германии в 1970.

Япония вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре с первого места в группе Е (6 очков), со второго — Испания (4 очка).