Де ла Фуэнте: «Испания может победить Францию»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Все дело в характере команды. Для меня большая честь тренировать такую целеустремленную и стремящуюся к совершенствованию команду. Справедливо полагать, что мы можем победить Францию. Мы будет упорно работать над этим. Мы единственная сборная, которая победила ее дважды. Встретятся две великие команды», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба ФИФА.

Матч Франция — Испания состоится 14 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).