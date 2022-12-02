Сборная Японии в матче с Испанией установила антирекорд ЧМ

Сборная Японии в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с Испанией (2:1) установила антирекорд по владению мячом.

Как сообщает Opta, японцы владели мячом 18 процентов времени, что является антирекорд по владению для команды, победившей в матче чемпионата мира.

Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

В 1/8 финала японцы сыграют с Хорватией 5 декабря, а испанцы встретится с Марокко на день позже.