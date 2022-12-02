Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:10

ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 2 декабря

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матч чемпионата мира-2022.
Фото Reuters

2 декабря состоится 13-й игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре. В пятницу пройдут четыре матча: Гана — Уругвай, Корея — Португалия, Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария.

Все встречи покажут федеральный спортивный канал, каналы «Матч Футбол 1», «Матч Страна» и сайт matchtv.ru.

ЧМ-2022. 2 декабря (пятница)

Группа H. 18.00 мск. Гана — Уругвай (matchtv.ru)

Группа H. 18.00. Корея — Португалия (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Группа G. 22.00. Камерун — Бразилия (matchtv.ru, «Матч Страна», «Матч Футбол 1»)

Группа G. 22.00. Сербия — Швейцария (matchtv.ru)

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ&nbsp;2022, матчи 2&nbsp;декабря. ЧМ 2022: кто выйдет в плей-офф вместе с Бразилией и Португалией? Онлайн-трансляция 2 декабря
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
1
0
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Испанией
В офисе Зеленского назвали число потерь в рядах украинских боевиков
Кулеба заявил о получении посольствами Украины в двух странах писем с угрозами
Как развивают науку в Египте
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Гюндоган объяснил, почему Германия второй раз подряд не вышла из группы ЧМ
Появилось фото момента перед вторым голом Японии в матче ЧМ с Испанией
Гюндоган: «Германия не смогла показать свою лучшую игру во всех трех играх ЧМ-2022»
Флик назвал огромным разочарованием вылет Германии с ЧМ-2022
Коста-Рика — Германия: видеообзор матча ЧМ-2022
Президент Германии: «Это был непростой чемпионат мира, настало время немного отдохнуть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны 14 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

Япония стала третьей сборной, выигравшей два матча на одном чемпионате мира, уступая к перерыву
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости