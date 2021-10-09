Малафеев — о победе над Словакией: «Удача была на нашей стороне»
Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу национальной команды в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0).
«Если взглянуть на статистику матча и на гол, который нам удалось забить, то, думаю, многие согласятся, что везение и удача были вчера на нашей стороне.
Сборная России победила благодаря стремлению к победе со стороны игроков. Все выкладывались на полную, и это было с первой до последней минуты. Несмотря на острую игру со стороны словаков, нашей команде удалось оставить свои ворота сухими и добиться столь тяжелой и важной для нас победы», — сказал Малафеев «СЭ».
Сборная России после домашней победы над сборной Словакии (1:0) занимает второе место в группе H квалификации ЧМ-2022, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.
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