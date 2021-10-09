Смородская: «С такой игрой можно поехать в Катар. Не обязательно играть замечательно весь турнир»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу сборной России над Словакией (1:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.
«Смешанные чувства. Результату очень рада, но игры пока особо не видно. Можно сказать, что вчера немного отскочили. С такой игрой можно поехать в Катар. Посмотрите на наш состав. У нас беда с травмами! И новых игроков нет, и старых. Очень много потерь и маленький выбор состава. В таких условиях абсолютно не до игры. Не обязательно играть замечательно весь турнир», — сказала Смородская «СЭ».
Также Смородская поделилась ожиданиями от оставшихся матчей в отборочном цикле.
«Со Словенией шансы приблизительно такие же, какие были со Словакией. Понятно, что на выезде играть тяжелее. А что нам делать? Нужно играть и выходить из группы. С первого места не уверена, что получится. Там и хорваты. Второе место мы занимать должны», — добавила Смородская.
Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
В следующем матче Россия 11 октября на выезде сыграет против Словении.
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