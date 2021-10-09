Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России
Пресс-служба УЕФА в Twitter на русском языке отреагировала на поражение сборной Словакии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против России (0:1).
«Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую», — говорится в сообщении.
?? Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую ?#ЧМ2022 #РоссияСловакия pic.twitter.com/tATH5OWcRs— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 8, 2021
После этого матча Россия с 16 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у Хорватии. Словакия с 9 очками — на четвертой строчке.
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