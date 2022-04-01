Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил результаты жеребьевки чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

«Интересная жеребьевка, я доволен. Нас ожидает увлекательный чемпионат мира. Групп смерти не вижу ни одной, наверное, это хорошо. Тем интереснее будут пары в плей-офф. Думаю, жребий должен устроить всех. Без нашей сборной этот турнир будет совершенно другим? Отсутствие России на ЧМ — не потеря для мирового футбола. Мы очень редко выходили из групп, показывали не самый выдающийся футбол. Большинство сборных, наверное, даже рады нашему отсутствию. Боятся нас? Не смешите!», — сказал Колосков «СЭ».

Жеребьевка прошла сегодня, 1 апреля, в Дохе.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.