Стали известны составы всех групп чемпионата мира по футболу 2022 года

Определился состав групп чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре

Сегодня, 1 апреля, в Дохе (Катар) прошла жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

По итогам жеребьевки стал известен состав всех восьми групп турнира:

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор;

Группа B: Англия, США, Иран, Украина/Шотландия/Уэльс;

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия;

Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу;

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия;

Группа F: Бельгия, Хорватия, Морокко, Канада;

Группа G: Бразилия, Швейцарии, Сербия, Камерун;

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.