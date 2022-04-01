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Украина в случае победы в стыках ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном

Украина в случае победы в стыках ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном
Виктория Кравченко
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Сборная Украины в случае победы в стыках ЧМ-2022 попадет в группу с Англией, США и Ираном. Это стало известно во время жеребьевки финального турнира в Дохе (Катар).

В полуфинале стыкового турнира Украина должна сыграть с Шотландией, победителя этой встречи в финале дополнительного отбора ждет Уэльс.

Матчи запланированы на июнь, точные даты будут названы позже.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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