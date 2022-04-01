Украина в случае победы в стыках ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном
Украина в случае победы в стыках ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном
Сборная Украины в случае победы в стыках ЧМ-2022 попадет в группу с Англией, США и Ираном. Это стало известно во время жеребьевки финального турнира в Дохе (Катар).
В полуфинале стыкового турнира Украина должна сыграть с Шотландией, победителя этой встречи в финале дополнительного отбора ждет Уэльс.
Матчи запланированы на июнь, точные даты будут названы позже.
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