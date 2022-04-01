Украина в случае победы в стыках ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном

Сборная Украины в случае победы в стыках ЧМ-2022 попадет в группу с Англией, США и Ираном. Это стало известно во время жеребьевки финального турнира в Дохе (Катар).

В полуфинале стыкового турнира Украина должна сыграть с Шотландией, победителя этой встречи в финале дополнительного отбора ждет Уэльс.

Матчи запланированы на июнь, точные даты будут названы позже.