Спиридонов уверен в провале сборной Польши на чемпионате мира в Катаре

Российский волейболист, болельщик футбольного «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о шансах сборной Польши на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Мне абсолютно плевать на Польшу (в оригинале Спиридонов использовал нецензурное слово прим. — «СЭ»). Конечно, они всем проиграют», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее, 1 апреля, состоялась жеребьевка ЧМ-2022. Сборная Польши попала в группу С вместе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.