«ВТБ Арена» готова принять принять сентябрьский матч сборной России

Генеральный директор «ВТБ Арены» в разговоре с «СЭ» заявил, что стадион готов принять матч национаотной команды. Ранее стало известно, что матч против Кипра перенесли из Волгограда в Москву.

— В начале сентября в нашем комплексе начнётся новый сезон КХЛ и пройдут несколько туров сезона РПЛ 2021. Таким образом, к 7 сентября техническое оснащение стадиона уже будет протестировано, организационные вопросы отработаны, а комплекс будет работать в полную силу, что позволит безболезненно перестроиться из формата домашних матчей ФК «Динамо-Москва» в формат сборных.

Если руководство РФС примет решение вновь организовать игры команды России на поле ВТБ Арене, наш стадион полностью готов. У нас уже есть опыт проведения матчей на международном уровне, как в присутствии зрителей, так и при пустых трибунах. Если будет принято решение о допуске зрителей исключительно по QR-коду, мы предоставим всё необходимое, чтобы процесс сканирования и проверки в досмотровой зоне проходили максимально быстро и комфортно для наших гостей.

Для улучшения качества обслуживания и обеспечения безопасности посетителей, на «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» применяются методы профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором: проводится регулярная санитарная обработка всех поверхностей, введены правила обязательного использования средств индивидуальной защиты для сотрудников компании и посетителей торгового центра «Арена Плаза», который расположен на первом этаже, установлены специальные дезинфицирующие рамки в спортивной зоне.

Большинство мер, применяемых в прошлом сезоне, будут использоваться и в этом: разметка холлов и трибун, установка дезинфекторов для рук, проверка температуры посетителей, выдача средств индивидуальной защиты. Стюарды в фойе и на трибунах будут контролировать выполнение всех правил и периодически напоминать зрителям о необходимости использования масок.

В сентябре сборная России проведет два домашних матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября) и Мальты (7 сентября). Сегодня, 31 июля стало известно, что матч с мальтийцами, который изначально должен был состояться в Волгограде, перенесен в Москву.