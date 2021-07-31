Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сборная Белоруссии проведет два сентябрьских матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани

14:19
Стадион «Центральный» в Казани. Фото Александр Волгин
Стадион «Центральный» в Казани. Фото Александр Волгин
Теги:

Сборная Белоруссии проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно информации на сайте УЕФА, белорусы сыграют с Уэльсом (5 сентября) и Бельгией (8 сентября) на стадионе «Центральный» в Казани.

В июне сообщалось, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны, однако позже эту информацию опровергли. 27 июля министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявлял, что Казань готова принять домашние матчи сборной Белоруссии.

После трех туров отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Белоруссии занимает предпоследнее, 4-е место в группе Е с 3 очками в 2 встречах, при этом у команды есть матч в запасе. Лидером группы является сборная Бельгии с 7 очками в 3 играх.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

22-летняя дебютантка спасла золото наших саблисток. Они чуть не уступили в финале Олимпиады
Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?
Израиль сокрушил сборную России по дзюдо. Проиграл даже победитель Тедди Ринера
«Вы скучали по валидолу? Вот он!» Россия прошлась по грани, но вытянула игру с Францией
Как часто можно есть рыбу?
vs
4
Офсайд