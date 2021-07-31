Сборная Белоруссии проведет два сентябрьских матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани

Сборная Белоруссии проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно информации на сайте УЕФА, белорусы сыграют с Уэльсом (5 сентября) и Бельгией (8 сентября) на стадионе «Центральный» в Казани.

В июне сообщалось, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны, однако позже эту информацию опровергли. 27 июля министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявлял, что Казань готова принять домашние матчи сборной Белоруссии.

После трех туров отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Белоруссии занимает предпоследнее, 4-е место в группе Е с 3 очками в 2 встречах, при этом у команды есть матч в запасе. Лидером группы является сборная Бельгии с 7 очками в 3 играх.