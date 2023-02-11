Кузманович считает, что сборная Сербии чувствовала любовь от российских фанатов на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Сербии Здравко Кузманович объяснил, почему футболисты национальной команды чувствовали поддержку от россиян на ЧМ-2022 в Катаре.

«Россия и Сербия хорошо ладят вместе, это прекрасно. Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира, это прекрасно. Сербы были на чемпионате мира, россияне не имели возможности квалифицироваться туда, но оказали хорошую поддержку. Мы счастливы», — цитирует Кузмановича ТАСС.

На ЧМ-2022 Сербия заняла 4-е место в группе G, где выступали Камерун, Швейцария и Бразилия.