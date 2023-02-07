Агент Эзруа рассказал о критике в адрес камерунца Ондуа за игру на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России

Ганский футбольный агент Кейкей Эрзуа прокомментировал поступок футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа, который выходил на матчи чемпионата мира по футболу 2022 гола в бутсах с российским флагом.

«Его очень критиковали за это. Этим поступком он дал настоящую пищу различным хейтерам. Поступок вызвал смешанные чувства в футбольных кругах по всему миру. Все мы знаем, что бывают в футболе вещи, на которые оказывает влияние политика», — приводит слова Эрзуа Metaratings.ru.

Ондуа является воспитанником московского «Локомотива». Ранее футболист выступал в Российской Премьер-Лиге с 2018 по 2019 года, защищая цвета «Анжи». В составе сборной Камеруна он принял участие в двух матчах чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Ондуа сыграл за «Ганновер» два матча во второй Бундеслиге. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2023 года.