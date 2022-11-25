Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку

Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть матч чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) из-за повреждения.

30-летнего бразильца заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем. Его заменили на Антони из-за проблем с правой лодыжкой. На бровке игрок «ПСЖ» не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи осмотрели ногу.

Позже в интернете появились кадры, на которых Неймар направляется в раздевалку сборной Бразилии, сильно прихрамывая на правую ногу. Он шел только в одной бутсе.