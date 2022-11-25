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Сегодня, 00:30

Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть матч чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) из-за повреждения.

30-летнего бразильца заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем. Его заменили на Антони из-за проблем с правой лодыжкой. На бровке игрок «ПСЖ» не смог сдержать слез, а также сразу снял бутсу и гетру, чтобы врачи осмотрели ногу.

Позже в интернете появились кадры, на которых Неймар направляется в раздевалку сборной Бразилии, сильно прихрамывая на правую ногу. Он шел только в одной бутсе.

Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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