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Сегодня, 20:49

Полузащитник сборной Аргентины де Пауль может пропустить матч против Нидерландов из-за проблем с бедром

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль может пропустить 1/4 финала чемпионата мира-2022, сообщает Ole.

По информации источника, у футболиста диагностирована контрактура мышц правого бедра. По этой причине он тренировался отдельно от национальной команды.

Отмечается, что его участие в четвертьфинальном матче против Нидерландов находится под вопросом. Однако тренерский штаб будет принимать окончательное решение по поводу Пауля позже.

На чемпионате мира-2022 в Катаре полузащитник принял участие во всех четырех матчах, но не отметился результативными действиями.

Сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.ole.com.ar/mundial/mundial-qatar-2022/de-paul-molestia-muscular-diferenciado_0_dx8FScup3y.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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