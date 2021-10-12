Владимир Пресняков назвал победы над Словакией и Словенией подвигом сборной России

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевой встрече против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Впечатления радостные. Играли намного лучше и изобретательнее, чем в предыдущих матчах. Результат очень хороший, который я один из немногих угадал. Был уверен в победе. Шесть очков в двух матчах — подвиг для нашей команды. Команда где-то перешагнула через свои возможности, выдала все, что умеет. Были моменты, которые заставляли хвататься за сердце, но два прекраснейших гола сделали свое дело. Они не были вымученными, были забиты хорошо. Но пока не хватает четкой игры. Можно было бы еще забивать, здорово выходили, но мяч терялся в самый ответственный момент», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.