Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале высказался о победном матче сборной России против Словении (2:1) в отборе к ЧМ-2022.

«Сборная вчера приятно порадовала. Молодцы! Не без фарта (удача становится частью нашего стиля), но намного лучше, чем в прошлой игре. Выделю Миранчука и Фомина — на мой взгляд, ключевых игроков вчерашнего вечера: организовали игру в центре поля, первыми вступали в отбор, отбирали и выдавали под удар, сами создавали моменты у штрафной соперника. Ну, и защитники наши порадовали на стандартах. Изумил своим хладнокровием Джикия. В общем, молодцы.

Задача по выходу слегка упростилась: теперь с Хорватией вместо победы по заказу нужна всего лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ не наш конек, но кто знает, может, мы и сейчас получим нужный результат? Болеем!» — написал Геркус.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — 10), Мальты и Кипра (обе — 5).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира россияне в Сплите сыграют с хорватами 14 ноября.