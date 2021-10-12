Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал победу национальной команды над Словенией в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1).

«Не знаю, кто там не верил в эту сборную. Вера была, и в домашний матч даже больше, но получилось так, что выездной матч удался намного лучше, чем со Словакией за счет того, что мяч в низ положили. Начало, может, было не за нами, но с минуты 17-й мяч забрали, контролировали, играли достаточно уверенно. Неудивительно, что забили два гола. Во втором тайме немножко отдали инициативу, но все равно моменты были, можно было реализовать и не доводить до нервной концовки», — сказал Широков «СЭ».

Широков надеется, что сборная России выйдет на чемпионат мира-2022 с первого места в группе.

«Надеялся, что хорваты нам подарок сделают, они и преподнесли его. Теперь дело за нами, нужно обыграть дома Кипр и постараться не проиграть хорватам, тогда выходим с первого места и никаких стыков не нужно. Будет тяжело ввиду того, что мы играем с Хорватией на выезде, но ничего невозможного не вижу», — добавил Широков.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.