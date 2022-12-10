Виктория Азаренко поддержала Криштиану Роналду: «Почему люди так быстро набрасываются на других?»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Виктория Азаренко выступила в поддержку футболиста Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.

«Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжелый момент в спорте или жизни?! Вам разве от этого легче? Я не понимаю. Это жестоко», — написала Азаренко в Twitter.

Криштиану Роналду не сдержал слез после поражения от команды Марокко (0:1) в четвертьфинале на чемпионате мира в Катаре.

В этом матче Роналду повторил рекорд кувейтского форварда Бадера аль-Мутавы по количеству встреч за национальные команды. Игра стала для 37-летнего португальца 196-й за сборную.