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10 декабря, 22:15

Виктория Азаренко поддержала Криштиану Роналду: «Почему люди так быстро набрасываются на других?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Виктория Азаренко выступила в поддержку футболиста Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.

«Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжелый момент в спорте или жизни?! Вам разве от этого легче? Я не понимаю. Это жестоко», — написала Азаренко в Twitter.

Криштиану Роналду не сдержал слез после поражения от команды Марокко (0:1) в четвертьфинале на чемпионате мира в Катаре.

В этом матче Роналду повторил рекорд кувейтского форварда Бадера аль-Мутавы по количеству встреч за национальные команды. Игра стала для 37-летнего португальца 196-й за сборную.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
Виктория Азаренко
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