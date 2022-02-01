Вьетнам одержал первую победу на азиатском отборочном турнире ЧМ-2022, обыграв Китай

Сборная Вьетнама обыграла Китай в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Игра завершилась со счетом 3:1. Это первая победа вьетнамской команды на турнире.

Сборная Китая занимает пятое место в группе В, набрав 5 очков в 8 матчах. Вьетнам идет на шестом место, имея на счету 3 очка.

Только первое место в группе позволяет отобраться на чемпионат мира 2022 года напрямую. Команды, занявшие третьи позиции, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа B

Вьетнам — Китай — 3:1 (2:0)

1 февраля.