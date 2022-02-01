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Сегодня, 17:10

Сборные Ливана и Ирака сыграли вничью в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборные Ливана и Ирака сыграли вничью в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Сборная Ливана занимает четвертое место в группе А, набрав 6 очков в 8 матчах. Ирак идет на пятом месте, имея на счету 5 очков.

Только первое место в группе позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую. Команды, занявшие третьи позиции, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа A

Ливан — Ирак — 1:1 (1:1)

1 февраля.

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