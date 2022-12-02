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Сегодня, 17:39

Агент Клоппа заявил, что тренер не собирается возглавлять сборную Германии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Кошицке заявил, что специалист не собирается переходить на работу в сборную Германии.

«Это все слухи в прессе. У Юргена есть контракт с «Ливерпулем» до 2026 года, и он собирается отработать его до конца», — приводит Sky Germany слова Кошицке.

Нынешним главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик, под руководством которого команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Немцы набрали 4 очка в 3 матчах и заняли третье место в группе E, уступив ставшим вторыми испанцам по разности забитых и пропущенных голов.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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