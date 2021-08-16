Валерий Карпин ответил на вопрос о заигрывании Захаряна в сборной России
17:05
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в команду был вызван полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.
«Вызов Тюкавина и Захаряна не расценивал бы как курс на омоложение сборной, — сказал Карпин. — На данный момент, это оптимальный список. Они не попадут, если не будут показывать хорошую игру. Захарян? У меня нет намерений кого-то заигрывать просто так. Если он хорошо играет, он попадает».
С полным составом сборной России можно ознакомиться здесь.
В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).
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