Валерий Карпин ответил на вопрос о заигрывании Захаряна в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в команду был вызван полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

«Вызов Тюкавина и Захаряна не расценивал бы как курс на омоложение сборной, — сказал Карпин. — На данный момент, это оптимальный список. Они не попадут, если не будут показывать хорошую игру. Захарян? У меня нет намерений кого-то заигрывать просто так. Если он хорошо играет, он попадает».

С полным составом сборной России можно ознакомиться здесь.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).