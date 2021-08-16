Карпин объяснил, почему Акинфеев отказался от вызова в сборную России
17:11
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев решил не возвращаться в команду.
«Кафанов (тренер вратарей сборной России — Прим. «СЭ») общался с Акинфеевым, — сказал Карпин. — Игорь отказался, сказал, что ему нужно проводить время с семьей и клубом. В 33 года это нормально».
С полным составом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rusteam/news/sostav-sbornoy-rossii-na-otborochnye-matchi-chempionata-mira-2022-kogo-vyzval-valeriy-karpin-1824897/
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