Карпин объяснил, почему Акинфеев отказался от вызова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев решил не возвращаться в команду.

«Кафанов (тренер вратарей сборной России — Прим. «СЭ») общался с Акинфеевым, — сказал Карпин. — Игорь отказался, сказал, что ему нужно проводить время с семьей и клубом. В 33 года это нормально».

С полным составом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.