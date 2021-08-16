Рыбус и Крыховяк вошли в состав сборной Польши на матчи отбора ЧМ

Стала известна заявка сборной Польши на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре, информирует сайт Польского футбольного союза (PZPN).

В заявку вошли три футболиста из РПЛ: Мацей Рыбус («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Краснодар») и Себастьян Шиманьский («Динамо»).

Сборная Польши сыграет против команд Албании (2 сентября), Сан-Марино (5 сентября) и Англии (8 сентября).