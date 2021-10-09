Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» победу сборной России над сборной Словакии (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Понравилась самоотверженность игроков, но много брака в передачах. Долго возились и проигрывали единоборства, но результат покрывает все. Всем болельщикам с этой победой повезло. Выиграли, случилось чудо. Хотя игрой неудовлетворен. Второй тайм отыграли более уверенно. Результат покрывает всё, эти три очка очень дороги. Сборная России уже лучше играет, чем в первых двух матчах. Чувствуется, что в команде хорошая атмосфера, эта победа им подарок и аванс», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Баринов считает, что травмированные игроки могли помочь сборной России в матче со словаками.

«Когда на табло три очка, надо говорить только одно — молодцы! Тем более в контексте отсутствия таких игроков, как Головин, Миранчук, Глушаков. Все они могли помочь. Понравился Баринов, самоотверженно работал, бросался. Молодец Сафонов, действительно выручил нас в нескольких моментах. Но у словаков команда сильнее, хоть они и много намазали. Мы могли бы погореть, но сегодня казанский Бог был на нашей стороне», — добавил Баринов в интервью «СЭ».

Сборная России (16 очков) после домашней победы над словаками занимает второе место в группе H, уступая сборной Хорватии (16) только по дополнительным показателям.