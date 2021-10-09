Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвел итоги матча отборочного этапа ЧМ-2022 против команды России, который закончился поражением его команды со счетом 0:1.

«Большое разочарование, мы показали хорошую игру и могли добиться результата. Играли даже слишком хорошо. Это была лучшая игра за все время, комбинационная игра удалась. Но в футболе все решают эпизоды в штрафной: в своей мы допустили ошибку, в другой не реализовали свои моменты. Не было видно лица нашей сборной, надо работать над реализацией моментов.

Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, потому что мы были лучше, все сделали в той игре. Соперники оказываются эффективнее нас и в этом проблема.

Россия показала организованную игру у своей штрафной. Но это мы не смогли взять три очка. Я бы не стал выделять игру сборной России.

Газон? Не сказал бы, что был проблемы, которые сильно мешали. Газон новый и ему нужно прижиться. Но не акцентировал бы на этом внимание», — сказал тренер.