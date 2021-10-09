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«Иногда максимума недостаточно». Главный тренер сборной Словакии — о поражении от России

00:41
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Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович подвел итоги матча отборочного этапа ЧМ-2022 против команды России, который закончился поражением его команды со счетом 0:1.

«Большое разочарование, мы показали хорошую игру и могли добиться результата. Играли даже слишком хорошо. Это была лучшая игра за все время, комбинационная игра удалась. Но в футболе все решают эпизоды в штрафной: в своей мы допустили ошибку, в другой не реализовали свои моменты. Не было видно лица нашей сборной, надо работать над реализацией моментов.

Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, потому что мы были лучше, все сделали в той игре. Соперники оказываются эффективнее нас и в этом проблема.

Россия показала организованную игру у своей штрафной. Но это мы не смогли взять три очка. Я бы не стал выделять игру сборной России.

Газон? Не сказал бы, что был проблемы, которые сильно мешали. Газон новый и ему нужно прижиться. Но не акцентировал бы на этом внимание», — сказал тренер.

Россия - Словакия

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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