Дюков высказался о победе России над Словакией в матче отбора ЧМ-2022

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Словакии (1:0).

— Игра была непростой. К качеству игры, конечно же, есть вопросы. Но вы знаете, что сборная испытывает серьезные кадровые проблемы. Важно было победить. Мы этого добились.

— Вы видите прогресс в сборной Валерия Карпина?

— Я вижу. И сегодня мы увидели, как Валерий Георгиевич оперативно реагирует на игровые ситуации и вносит коррективы. Безусловно, это тот фактор, который не может не радовать, — сказал Дюков.

Команда Валерия Карпина с 16 очками занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее следуют сборные Словении (десять очков), Словакии (девять), Мальты (четыре) и Кипра (четыре).

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.