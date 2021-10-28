Влашич: «Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе!»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

«Это главный матч, отступать будет некуда, — приводит слова Влашича bobsoccer.ru. — Предстоит очень тяжелая встреча, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а сопернику достаточно сыграть вничью. У России очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих играх, стабильно набирая очки. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем».

По мнению полузащитника, встреча на домашнем стадионе является преимуществом для хорватской сборной.

«Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе! Но для начала нам нужно победить Мальту, и только потом настраиваться на матч против россиян».

Игра между Хорватией и Россией состоится 14 ноября в Сплите. Начало — в 17:00 по московскому времени.

После 8 туров отборочного турнира россияне с 19 очками занимают 1-е место в группе H. Хорваты набрали 17 баллов и расположились на 2-й позиции.