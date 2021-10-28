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Влашич: «Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе!»

11:53
Никола Влашич. Фото Getty Images
Никола Влашич. Фото Getty Images
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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

«Это главный матч, отступать будет некуда, — приводит слова Влашича bobsoccer.ru. — Предстоит очень тяжелая встреча, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а сопернику достаточно сыграть вничью. У России очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих играх, стабильно набирая очки. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем».

По мнению полузащитника, встреча на домашнем стадионе является преимуществом для хорватской сборной.

«Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе! Но для начала нам нужно победить Мальту, и только потом настраиваться на матч против россиян».

Игра между Хорватией и Россией состоится 14 ноября в Сплите. Начало — в 17:00 по московскому времени.

После 8 туров отборочного турнира россияне с 19 очками занимают 1-е место в группе H. Хорваты набрали 17 баллов и расположились на 2-й позиции.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/max/blog/nikola-vlashich-horvatija-pobedit-rossiju-neverojatnaja-atmosfera-v-splite-nam-pomozhet.html

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры