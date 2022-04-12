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Сегодня, 21:10

В РФС отреагировали на мотивировочную часть решения CAS об отклонении апелляции о переносе стыковых матчей ЧМ-2022

Карен Саркисян
Корреспондент
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В Российской футбольном союзе (РФС) отреагировали на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляции о переносе стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Сегодня CAS в Лозанне опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА. Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты. При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к ФИФА и УЕФА по существу. Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая», — говорится в заявлении РФС.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. РФС подал в CAS апелляции на эти решения.

Напомним, что 24 марта сборная России должна была сыграть с Польшей в рамках стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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