Далглиш предложил напрямую допустить сборную Украины на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной Шотландии и «Ливерпуля» Кенни Далглиш предложил ФИФА отдать путевку на чемпионат мира-2026 Украине без участия в квалификации. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Нужно проявить огромное уважение к футболистам сборной Украины и их федерации. Это не их вина, что они находятся в таком положении. Большая часть команды не играет на Украине, но у них все еще есть семьи, которые сильно пострадали. Я думаю, что несправедливо давить на них любым способом. Может быть, стоит дать им маленькую оливковую ветвь и сказать: «Вы сразу же пройдете на следующий чемпионат мира. Вам не нужно проходить отбор». Это был бы способ продемонстрировать свое уважение», — цитирует Далглиша РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Scottish Sun.

В квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет в июне с командой Шотландии. Победитель встречи в финале сыграет против сборной Уэльса за право выхода в финальную часть турнира.