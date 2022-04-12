CAS: апелляция РФС на санкции ФИФА может быть удовлетворена

Спортивный арбитражный суд (CAS) может удовлетворить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение национальной сборной от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

Об этом говорится в мотивировочной части рассмотрения ходатайства РФС, которая была опубликована на официальном сайте суда.

Также сообщается, что CAS посчитал, что российский футбол не понесет непоправимый урон из-за пропуска стыковых матчей к чемпионату мира-2022. Объясняется это тем, что на момент апелляции сборная России являлась участником квалификации.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.