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Сегодня, 21:13

CAS: апелляция РФС на санкции ФИФА может быть удовлетворена

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Спортивный арбитражный суд (CAS) может удовлетворить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение национальной сборной от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

Об этом говорится в мотивировочной части рассмотрения ходатайства РФС, которая была опубликована на официальном сайте суда.

Также сообщается, что CAS посчитал, что российский футбол не понесет непоправимый урон из-за пропуска стыковых матчей к чемпионату мира-2022. Объясняется это тем, что на момент апелляции сборная России являлась участником квалификации.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС
Сборная России по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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