В матче Нидерланды — Аргентина установлен рекорд ЧМ по количеству показанных желтых карточек

В матче 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина установлен рекорд турнира по количеству показанных желтых карточек, сообщает Opta.

По данным источника, главный арбитр встречи Антонио Мигель Матеу Лаос показал 15 желтых карточек, семь из которых получили нидерландцы, а восемь — аргентинцы.

Предыдущий рекорд был установлен в матче Камерун — Германия в 2002 году (12 желтых и 2 красных).

Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022 проиграли Аргентине в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4). Аргентинцы в 1/2 финала сыграют с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.