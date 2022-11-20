В Катаре началась церемония открытия чемпионата мира по футболу

В Катаре началась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года.

Это будет первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире, и первый в стране с мусульманским большинством, а также второй чемпионат мира, полностью проводимый в Азии.

20 ноября также пройдет матч-открытие турнира, в котором сыграют сборные Катара и Эквадора.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.